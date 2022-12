Operato al cervello da sveglio, intervento da record all'Ospedale del Mare Ad operare è stata l’equipe coordinata dal neurochirurgo Giuseppe Catapano

Ospedale del mare, realizzato il primo intervento di neurochirurgia a paziente sveglio che consente di preservare funzioni delicatissime, come la parola e il calcolo. Un training di più di un anno, una strettissima collaborazione con l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, e l’implementazione di tutte le tecnologie necessarie per arrivare ad offrire ai cittadini campani, e più in generale ai pazienti ricoverati all’Ospedale del mare, interventi di neurochirurgia con il paziente sveglio.

Un grande lavoro di equipe guidati dal neurochirurgo Giuseppe Catapano

Un traguardo importante che ha portato alla prima operazione con paziente sveglio il 21 dicembre 2022. Ad operare è stata l’equipe coordinata dal neurochirurgo Giuseppe Catapano (primario dell’unità operativa neurochirurgia), affiancato dai dottori Alessandro Villa (neurochirurgo con un lungo periodo di addestramento in Francia), Ciro Fittipaldi (primario del servizio di anestesia e rianimazione) e Alessandra Candiello (specialista in neuroanestesia), Massimiliano Scarpelli, Teresa Serrapica e Annarita di Somma (psicologi clinici della ASL Napoli 1 Centro coordinati dal dr. Claudio Zullo). E ancora, gli infermieri Biagio Cassese, Andrea Sambiase, Candida Sorrentino e il tecnico di neurofisiologia Marco Iannicelli. A supportare il gruppo in sala operatoria anche il team di San Giovanni Rotondo, con i neuroanestesisti Alfredo del Gaudio e Vincenzo Marchello e la psicologa Grazia D’Onofrio. I medici sono intervenuti per aiutare il giovane Claudio (nome di fantasia per tutelarne la privacy), venticinquenne studente di ingegneria gestionale che per l’intero intervento è stato sveglio e ha potuto collaborato con gli operatori evitando che si potessero creare dei deficit. «Già durante l’intervento - spiega Giuseppe Catapano - si è assistito ad un miglioramento delle funzioni di memoria che in minima parte risultavano compromesse nelle valutazioni preoperatorie».

I vantaggi dell'operazione da svegli

L’Ospedale del mare è inoltre dotato di monitoraggi neurofisiologici che consentono di tenere costantemente sotto controllo le funzioni motorie e sensitive nel corso dell’intervento. Questi sistemi, che aiutano il chirurgo a ridurre il rischio di creare paralisi o disturbi della sensibilità, hanno l’enorme vantaggio di poter essere utilizzate durante la normale anestesia generale, modificando semplicemente la condotta anestesiologica. Ma a cosa è dovuta l’esigenza di operare pazienti da svegli?

Il dottor Catapano spiega che l’unica possibilità di controllare funzioni complesse (la capacità di calcolo, la capacità di ragionamenti astratti, di contare e fare calcoli matematici, ecc.) è data - ad oggi - da interventi fatti su paziente sveglio. Solo così è possibile valutare costantemente funzioni complesse cerebrali durante l’intervento, sottoponendo al paziente una serie di quesiti.« Con questo primo intervento a paziente sveglio (sono previsti altri interventi già dalla prossima settimana) - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - l’Ospedale del mare incrementa l’offerta - già di altissima qualità - delle prestazioni neurochirurgiche e, dunque, non c’è alcuna necessità per i pazienti di affrontare lunghi ed onerosi viaggi verso altre regioni per poter accedere alle cure più opportune».