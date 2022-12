Scontro sulla tassa d'imbarco a Capodichino, De Luca assicura: "La eviteremo" Previsti due euro della tassa di imbarco per i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Napoli

"Si lavorera' insieme per valorizzare ulteriormente eccellenze come la Gesac e per evitare che venga posto in essere l'incremento tariffario imposto dal ministero nell'ambito del riequilibrio del bilancio finanziario del Comune".

A dirlo e' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all'incremento di due euro della tassa di imbarco per i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Capodichino.

L'aumento deciso dal consiglio comunale di Napoli

La ratifica dell'aumento della tassa addizionale e' prevista per la seduta del Consiglio comunale del 28 dicembre e rientra negli impegni assunti dall'amministrazione nell'ambito del Patto per Napoli, l'accordo siglato con il Governo Draghi per risanare il bilancio e rilanciare i servizi ai cittadini.

De Luca: non penalizzare gli utenti

"In relazione alla proposta di incremento della tassa addizionale di imbarco e alle ripercussione negative sull'offerta e sui costi dei voli che fanno capo all'aeroporto di Napoli - spiega De Luca - ho avuto un cordiale colloquio con il sindaco Manfredi per verificare la possibilita' di intervenire senza penalizzare gli utenti, le societa' operatrici dei voli e la stessa societa' di gestione dell'aeroporto. Il Governo dia la disponibilita' perche' si possano trovare soluzioni al problema. Prenderemo in questo senso iniziative di interlocuzione con il Governo, affinche' si valutino le piu' opportune alternative".