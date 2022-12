Capodanno a Napoli: quattro giorni di grandi eventi. Attesa per Rkomi Per l'occasione metro e funicolare no stop fino al 1 gennaio. Ecco il programma delle iniziative

Quattro giorni di grandi eventi e musica per il capodanno di Napoli. Dal 29 dicembre al 1 gennaio spettacoli gratuiti per i napoletani e il milione di turisti attesi in città. Per l’occasione il Comune di Napoli ha comunicato che sarà garantito il trasporto pubblico, con un servizio no-stop di metropolitana linea 1 e della funicolare centrale.

Il programma

Si comincia con lo spettacolo live in memoria di Pino Daniele nella Galleria Umberto I con ingresso libero dalle 19 fino ad esaurimento capienza , con «Qualcosa arriverà audio-visual live performance». Nell'esibizione a cura di giovani musicisti delle accadmie e del conservatorio saranno ricordate anche altre figure simbolo di Napoli come Eduardo De Filippo e Massimo Troisi.

Venerdì 30 dicembre davanti ai ragazzi dell’Istituto penitenziario minorile di Nisida, lo spettacolo musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, dal titolo «That’s Napoli Live Show». Al Maschio Angioino, dalle 10 alle 20, si terrà il «Capodanno dei bambini» con il “Castello musicante”.

Rkomi in concerto il 30 dicembre a Piazza Plebiscito

Sempre venerdi 30 dicembre dalle 21 sul palco di piazza del Plebiscito, il protagonista sarà Rkomi, reduce dal grane successo come giudice di X Factor, si esibirà in apertura con alcune figure femminili della nuova generazione musicale napoletana: La Niña, al secolo Carola Moccia; Lndfk, ovvero Linda Feki; Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio; Nziria, il nuovo progetto di Tullia Benedicta. Nel tardo pomeriggio sarà la volta di Ste, Iosonorama e Gaiè.

Il countdown con Belen, Sannino, Ricciardi e tanti altri

Sabato 31 dicembre il countdown parte dal mattino, con le orchestre giovanili di Napoli. Dalle ore 11 presso il Palavesuvio di Ponticelli ci sarà l’esibizione de l’Orchestra dei fiati di Città metropolitana, a seguire l’esibizione dell’Orchestra Scarlatti junior.

Dalle 21,30, si ritorna in piazza Plebiscito. Mattatore del concertone sarà Peppe Iodice. Sul palco Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, che torna a cantare a Capodanno a Napoli dopo cinque anni, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi. Dopo la mezzanotte dj set con Decibel Bellini e live di Lucariello e Franco Ricciardi. Ma il veglione in salsa napoletana diventa “etnico” con le due discoteche all’aperto allestite sul lungomare: una a Rotonda Diaz e l’altra a Piazza Vittoria. Il nuovo anno inizia invece nell’insegna della tradizione classica. Domenica 1 gennaio, nella cornice della chiesa di San Domenico Maggiore, alle17,30, un concerto dedicato al maestro Roberto De Simone. Per la notte di Capodanno metropolitana linea 1 no stop, lo stesso vale per la funicolare Centrale. Montesanto e Mergellina effettueranno l’ultima corsa alle 19,40. I bus termineranno il servizio entro le 20 circa (anche l’Alibus); sospesi i servizi notturni. Per la sosta: no stop per Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone e Spalti.