Napoli: scempio rifiuti e water a cielo aperto nel centro storico La denuncia dei cittadini indirizzata a Borrelli

Tra le tante mini discariche disseminate per il cuore della città, infatti, ve n'è qualcuna che ha in bella vista, appunto, dei wc.

Come accade ad esempio, in via Salvatore Trinchese, dove, come segnala una cittadina al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, oltre alla tazza di ceramica, sono stati abbandonati dei materassi, alcuni cartoni, una sedia pieghevole e parti di un armadio.

“Non ci siamo proprio. Più di due millenni di gloria e storia li si stanno gettando, è il caso di dirlo, nel water.

Continuiamo a fare pessime figure con i visitatori e si stanno portando sempre più disagi a cittadini e agli esercenti perché questa continua inciviltà è figlia anche di un lungo lassismo delle istituzioni che hanno preferito voltare la testa dall’altra parte piuttosto che intervenire.

O si cambia oppure si cade nel baratro. Vie di mezzo non ve ne sono. Bisogna amministrare la città in maniera diversa da come fatto finora anche combattendo senza tregua gli incivili.” - ha commentato Borrelli