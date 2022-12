Sanità a Napoli: allarme infermieri, continua il caos al Cardarelli La denuncia del sindacato Nursing

"Il caos del Cardarelli di Napoli, l'ospedale più grande del Mezzogiorno, non accenna a placarsi".

È quanto si legge in una nota del sindacato degli infermieri Nursing Up, che ha preso in esame i territori di cinque regioni, realizzando un dettagliato report di quanto è accaduto tra Natale e Santo Stefano negli ospedali italiani, in particolare "in quei pronto soccorso che si trasformano in un vero e proprio inferno".

In Campania "i nostri referenti - prosegue il sindacato, in una nota a firma del presidente nazionale del Nursing Up Antonio De Palma - ci raccontano di un vero e proprio stadio d'assedio. Pronto soccorso letteralmente nel caos tra la Vigilia e Santo Stefano, con le promesse di rinnovamento della struttura, da parte delle istituzioni, che, da anni, sembrano finite nel più profondo dei dimenticatoi. Centinaia di accessi giornalieri di pazienti che diventano ingestibili per un ospedale più che mai vetusto e con gli operatori sanitari che chiedono a gran voce di dirottare i malati in altre realtà della città per snellire i carichi di lavoro".