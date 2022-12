Capodanno a Napoli, ecco tutte le strade chiuse al traffico Il dispositivo adottato per consentire lo svolgimento dei concerti in Piazza Plebisicito

Un milione di turisti è in arrivo a Napoli, da giorni l'amministrazione comunale ha attivato il piano per intensificare i controlli e la pulizia delle strade per i quattro giorni di grandi eventi che segneranno il pssaggio al 2023.

Già da questa sera con il concerto di Rkomi in Piazza Plebiscito entra in vigore il dispositivo di traffico reso noto dal Comune di Napoli.

Ecco tutte le novità che bisogna sapere per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni in Piazza del Plebiscito e sul lungomare, programmate per i giorni 30 e 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023.

1) Dalle ore 18.00 del 30 Dicembre 2022 e fino a cessate esigenze del 31 Dicembre 2022:

A) istituire il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine:

1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

2. in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

3. in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

4. piazza Santa Maria degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

5. in via Cesario Console;

B ) istituire:

1. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia, e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento, il senso unico di circolazione da piazza Carolina a piazza Trieste e Trento;

C) sospendere i posteggio delle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) in piazza Carolina e in via San Carlo.

2) Dalle ore 18.00 del 31 Dicembre 2022 e fino a cessate esigenze del 1 Gennaio 2023:

A) istituire il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’ Ordine:

1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

2. in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

3. in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

4. piazza Santa Maria degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

5. in via Cesario Console;

6. in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

7. in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

8. in via Alessandro Dumas padre;

9. in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

10. in Borgo Marinari;

11. in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

12. in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento;

B) sospendere:

1. i parcheggi taxi in via San Carlo, via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina;

2. la pista e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni;

C) istituire:

1. l'obbligo, per i veicoli circolanti in via Carlo de Cesare, di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo;

2. il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via Carlo de Cesare a quella di via Santa Brigida;

3. l'obbligo per i veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di via Chiaia;

4. il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console, da piazza Plebiscito e fino a via Santa Lucia,

eccetto per i veicoli dei possessori di posto H personalizzati.

3) Dalle ore 1.00 del 1 Gennai o 2023 a cessate esigenze dello stesso giorno

in caso di necessità per motivi di sicurezza veicolare e pedonale stabiliti dal Servizio Polizia Locale, il divieto di transito veicolare in via Chiatamone eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Attesa la natura temporanea della manifestazione sarà cura del Servizio Polizia Locale stabilire l'orario di attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità.