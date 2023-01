Troppi pazienti al pronto soccorso del Cto di Napoli: stop ai ricoveri Il consigliere comunale Nino Simeone: “Inaccettabile, siano riattivati subito”

Troppi pazienti stanno arrivando in queste ore al Pronto Soccorso del Cto: sospesi i ricoveri in elezione ovvero quelli definiti non urgenti, all'Ospedale dei Colli nei reparti di Penumologia e Oncologia pro tempore, Chirurgia Cardiovascolare e dei trapianti, Clinica Pneumologica (SUN-Monaldi), Terapia Intensiva Respiratoria UTIR, Medicina Infettivologica e dei trapianti (SUN-Monaldi), Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza.

Con una nota, a firma del Direttore Sanitario dell'azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, si dispone la sospensione dei ricoveri programmati da oggi e fino a nuova comunicazione.

Sospensione dei riceri inaccettabile in un ospedale di rilevanza nazionale

La decisione della direzione sanitaria ha sollevato molte polemiche, il consigliere comunale presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, ha inviato immediatamente una richiesta al sindaco Gaetano Manfredi.

"Ritengo che tale situazione sia assolutamente inaccettabile - dice Simeone - bloccare i ricoveri programmati, dopo le gravissime problematiche causate da quasi tre anni di pandemia, significa negare a tanti cittadini il fondamentale diritto alla salute, che la nostra Costituzione sancisce. Inoltre l'ospedale Monaldi rappresenta una struttura di rilievo nazionale, ritenuta un'eccellenza nel campo pneumologico e cardiovascolare, punto di riferimento per l'intero comparto sanitario della Campania e dell'intero Mezzogiorno. Sostengo che sia oltremodo doveroso, per il Comune di Napoli, porre in essere ogni possibile azione al fine di scongiurare la sospensione dei ricoveri programmati presso l'ospedale Monaldi ed evitare così che le carenze organizzative del sistema sanitario abbiano ripercussioni, ancora una volta drammatiche, sulla salute di tanti pazienti" conclude il consigliere.