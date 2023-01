Allerta gialla, torna il maltempo in Campania: scatta l'evacuazione a Ischia L'isola rivive l'incubo: circa 500 persone dovranno lasciare la propria casa nella "zona rossa"

Torna il maltempo in Campania: dalla mezzanotte allerta meteo di colore giallo su tutta la Regione, così come annunciato dalla Protezione civile.

E l’isola d’Ischia rivive l’incubo: come previsto dall’ordinanza del commissario, con l’avviso di criticità scatta in automatico la procedura di evacuazione per l’area considerata a maggiore rischio. Le operazioni sono partite nel pomeriggio e interessano circa 500 persone, per un totale di 128 nuclei familiari. Un centinaio gli sfollati ospitati negli alberghi, gli altri hanno trovato sistemazione presso le abitazioni di parenti o amici. Attivati il servizio navetta e il numero verde per i residenti.

I sindaci dell’isola hanno deciso di tenere aperte le scuole, dunque le lezioni, lunedì, riprenderanno regolarmente.