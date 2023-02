Scritte anarchiche sulla lapide di Salvo D'Acquisto, interviene il Comune Personale della Napoli Servizi al lavoro per rimuoverle

A distanza di qualche giorno dalla comparsa, con l'ondata di indignazione che le ha accompagnate, il Comune di Napoli ha provveduto a far cancellare le scritte vandaliche apparse sulla lapide di Salvo D'Acquisto.

Spray con scritte nere ed il simbolo degli anarchici per il monumento alla memoria del carabiniere eroe che si trova in Piazza Carità. Personale della Napoli Servizi sono intervenuti in mattinata per restituire il decoro al luogo e rimuovere l'oltraggio alla memoria.