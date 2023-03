Torre del Greco, la "dieta mediterranea" per i ragazzi: alla scoperta dei legumi Iniziativa dell'Asl Napoli 3 Sud con la Select per educare gli studenti a una sana alimnentazione

L'obiettivo è quello di creare una vera e propria rete di promozione della dieta mediterranea iniziativa promossa con un progetto dell'ASL Napoli 3 Sud in sinergia conle scuole e le aziende del territorio. L'intervento abbina educazione alimentare ed educazione motoria e coinvolge i bambini delle classi terze e quarte della Scuola Primaria, chiamati a scoprire gli effetti benefici della dieta mediterranea. Ogni mese è dedicato a un prezioso alimento della piramide alimentare.

A marzo i bambini imparano a conoscere i legumi anche grazie al contributo di Select, brand storico campano specializzato nella selezione e confezionamento dei legumi. Col gioco della dieta mediterranea che è un nuovo strumento ludico-didattico pensato per facilitare l’apprendimento di uno stile di vita sano e attivo i ragazzi si avvicinano a questi temi che valorizzano anche le risorse del nostro territorio. Favorire l’approccio ai prodotti della dieta mediterranea attraverso il gioco, lo studio e la cucina, stimola i bambini ad alimentarsi correttamente.. A supporto delle attività c'è un vero e proprio gioco da tavolo, strutturato con tabelloni e schede illustrate da compilare per spiegare i principi della dieta mediterranea e consentire ai bambini di imparare divertendosi.

La partecipazione di Agria al progetto è a titolo gratuito e senza alcun impegno da parte di Asl Napoli 3 sud.

“Il ruolo dei legumi nella dieta mediterranea - spiega Alessandra Aliberti, responsabile Marketing e Sostenibilità Select - è legato alle proprietà nutrizionali che possiedono. Essi, infatti, sono ricchi di nutrienti essenziali come fibre, minerali, vitamine. Inoltre, possiedono un alto contenuto proteico e sono fonte di carboidrati complessi. È importante, quindi, che questa categoria di alimenti venga inserita nella dieta regolarmente sin dall’infanzia”.

I legumi, poveri di grassi e ricchi di fibre solubili, aiutano a ridurre il colesterolo ed a controllare la glicemia. Consumati regolarmente insieme agli altri alimenti essenziali della dieta mediterranea, come verdura, frutta e cereali integrali, garantiscono un apporto nutrizionale elevato. Un regolare consumo di legumi da parte dei bambini aiuterà a ridurre la quantità di grassi saturi e proteine animali ingerita, contribuendo a tenere sotto controllo l’apporto calorico e limitando il rischio di obesità infantile. I legumi, inoltre, si rivelano utili nella prevenzione del diabete infantile.

L'importanza di assaggiare cibi nuovi

“È pur vero che i legumi spesso non sono graditi dai bambini - aggiunge Aliberti - questo dipende dalle abitudini alimentari che si delineano durante l’infanzia. Per questo è importante indirizzarli verso scelte corrette, sin da subito. Assaggiare cibi nuovi, soprattutto verdure e legumi, non è una cosa facile per i più piccoli, come spesso accade paradossalmente con gli alimenti più sani. L’ attività di promozione della dieta mediterranea da parte di ASL Napoli 3 sud e, nello specifico, il gioco della dieta mediterranea, si riveleranno un veicolo utile a questo scopo”.