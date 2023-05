Da Gragnano a Pioppi per parlare di "dieta mediterranea" e benessere del fegato Sabato 6 maggio in Cilento la convention degli esperti delle patologie epatiche

Da Gragnano a Pioppi, la terra della dieta mediterranea, per parlare di fegato e di alimentazione. L'Asl Napoli 3 Sud diretta dal dott. Giuseppe Russo insieme all'Asl di Salerno diretta dall'ing. Gennaro Sosto (già direttore dell'Asl Na 3 sud) hanno organizzato la seconda edizione del convegno "La dieta mediterranea e il trapianto di fegato" in programma il 6 maggio alle ore 9.30 nel Museo della Dieta Mediterranea.

Gragnano eccellenza sanitaria nella cura delle patologie epatiche

L'Asl Napoli 3 Sud e in particolare l'Ospedale di Gragnano vanta un reparto d'eccellenza a livello internazionale sulla cura delle patologie epatiche diretto dal dott. Carmine Coppola che, insieme ai maggiori esperti del settore, animerà l'evento nel piccolo borgo marinaro di pescatori tra Acciaroli e Casal Velino.

La dieta mediterranea deve rappresentare il nuovo stile di vita per la prevenzione delle malattie del fegato dopo che l'epatite C, per decenni un vero e proprio flagello per la sua diffusione e per le complicazioni che questa patologia comporta, è in via di eliminazione, si presume, entro il 2030 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La nuova emergenza epatica si chiama "steatosi" ovvero fegato grasso

Dopo il Covid però riemerge quella che si può definire la "pandemia del terzo millennio" provocata dalla sindrome metabolica. La steatosi, l'epatite da grasso, è infatti la prima causa di tumore al fegato e di trapianto! C'è una sola terapia ed è rappresentata dalla prevenzione con un corretto stile di vita basato sulla dieta mediterranea e sull'attività fisica.

Al meeting partecipano le maggiori autorità scientifiche a livello nazionale che saranno moderati dai giornalisi Enzo Perone e Marco Contursi. Previsti gli interventi degli chef Giovanna Voria e Don Alfonso Iaccarino, ambasciatori della dieta mediterranea nel mondo, Gennaro Esposito della Torre del Saracino di Vico Equense, Luigi Malafronte e Tommaso De Rosa presidente e vice presidente dell'Associazione Cuochi Seml, Pasquale De Iorio dei Presidi Slow Food del Cilento. Previsto un percorso degustativo di pillole di dieta mediterranea.

Pioppi è considerata la patria della Dieta Mediterranea perchè qui è stata studiata e teorizzata la dieta mediterranea dal fisiologo americano Ancel Keys che ha studiato i benefici dell’alimentazione del posto diffondendone la cultura e con essa la leggenda del Cilento terra dei centenari.