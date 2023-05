Giornata Mondiale per l'igiene delle mani, iniziativa dell'Asl Na 3 Sud La direzione sanitaria ha promosso una campagna di sensibilizzazione per gli operatori

Il 5 maggio ricorre la Giornata Mondiale per l'igiene delle mani che si rivolge in particolar modo agli operatori del mondo della sanità, ma non solo, per sensibilizzarli sull'importanza fondamentale per la salute di una corretta igiene delle nostre mani.

L'Asl Napoli 3 Sud diretta da Giuseppe Russo ha elaborato una campagna informativa permanente curata dall'Unità Operativa Risk Management e la si può consultare sul sito dell'azienda. "Salva la vita, lava le mani" è lo slogan adottato dalla direzione Asl Napoli 3 Sud per questa campagna informativa permanente, consultabile sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it.

Sono stati programmati nelle strutture sanitarie aziendali eventi dimostrativi per il training della procedura per il corretto lavaggio delle mani con l’uso di particolari apparecchiature scanner in dotazione a ciascun presidio ospedaliero.

La giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’organizzazione mondiale della sanità (Oms), si celebra per sottolineare l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la prevenzione delle malattie infettive.

Il tema scelto per il 2023 è: Insieme possiamo fare di più per prevenire le infezioni e la resistenza agli antibiotici nell’assistenza sanitaria. Promuoviamo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure. Diamo la massima priorità all’igiene delle mani, con lo slogan: agiamo subito insieme - salva vite: igienizza le mani.

Gli obiettivi della campagna sono: rafforzare e sensibilizzare gli attori del settore sanitario per potenziare le azioni volte a migliorare l’igiene delle mani, la prevenzione e il controllo delle infezioni nei punti assistenza; promuovere la collaborazione della popolazione e delle organizzazioni verso l’obiettivo di ridurre al minimo le infezioni e di resistenza antimicrobica nell’assistenza sanitaria.

L'Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione degli operatori sanitari un corso di formazione a distanza interamente dedicato all’argomento. Si tratta di un corso online realizzato in collaborazione con la Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie (Simpios) e ha lo scopo di formare tutte le persone coinvolte nell’assistenza e promuovere la conoscenza dei principi di base dell’igiene delle mani e del suo importante ruolo per il contrasto delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-resistenza.

Il corso ha una durata di 4 ore ed è composto da otto tutorial, per un totale di cinque obiettivi specifici e dal relativo materiale di supporto (bibliografia e sitografia). Si apre dal 5 maggio 2023 al 4 settembre 2023 ed è destinato a tutti gli operatori sanitari consultabile onli9ne al catalogo formativo della piattaforma www.eduiss.it.

«Le evidenze mostrano come una serie di attività di educazione e formazione sull’igiene delle mani siano efficaci nel migliorare le pratiche per garantire la sicurezza del paziente e non solo. È fondamentale che le persone coinvolte in tutti i livelli dell’assistenza (pazienti e visitatori compresi) conoscano l’importanza di un gesto così semplice e a basso costo, ma efficace, e che venga diffusa una cultura dell’igiene delle mani mirata a un’assistenza più sicura e di qualità», spiega Paolo D’Ancona, ricercatore Iss.