Curiosità: a Napoli anche il mondo della pesca celebra il terzo scudetto Realizzato un galleggiante per omaggiare la formazione di Spalletti

Lo scudetto del Napoli, il terzo nella storia del club partenopeo, è stato festeggiato in tutto il mondo. Ma le celebrazioni non sono ancora terminate. E così anche il mondo della pesca ha deciso di omaggiare il trionfo della formazione di Luciano Spalletti, realizzando un galleggiante da collezione che celebra proprio la conquista del tricolore. Ideato dalla pagina Pesc’amore - famosa per essere tra le pagine più gettonata nel mondo della pesca - è, chiaramente, di colore azzurro e riprende il simbolo del tricolore con all'interno il numero 3 e nella parte sottostante la stagione 2022-2023. Un gadget imperdibile per i cuori azzurri che amano la pesca, nella speranza che anche le loro pescate siano da...scudetto.