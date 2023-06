Ospedale Cardarelli, reparto ortopedia dimezzato. Muscarà interroga la Regione la consigliera regionale interviene sulle notizie che arrivano dall'ospedale napoletano

“Il Pronto Soccorso del Cardarelli è costantemente in crisi per la carenza di medici con sempre più pazienti seguiti da sempre meno personale, pare che la nuova dirigenza dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli si appresti ad una rimodulazione dell’utilizzo delle Sale Operatorie – dichiara il consigliere Muscarà - nonostante i numeri indicativi della produttività siano a favore del Padiglione H (Ortopedie 1 e 2), sembra che si intenda sottrarre ad esso ben due sale operatorie per renderle operative a favore del padiglione A. Ho presentato quindi un’interrogazione a risposta scritta, in cui ho chiesto se corrisponde al vero che la Dirigenza del Cardarelli intende procedere alla penalizzazione delle Ortopedie, sottraendo al Padiglione H ben due sale operatorie per destinarle alle Chirurgie del Padiglione A. Ho inoltre chiesto se corrisponde al vero anche che, ad Ortopedia 1, sia stato nominato direttore facente funzioni un medico che, attualmente, risulta in convalescenza post ricovero per un infortunio e che risulta esonerato da alcuni servizi essenziali per patologie croniche pregresse. Stiamo parlando della struttura ospedaliera più importante della Campania e del Sud Italia, per capacità di accettazione e per le rinomate eccellenze sanitarie, resta la sempre crescente impreparazione per crisi ‘ordinarie’, figuriamoci per quelle ‘straordinarie’” – conclude il consigliere.