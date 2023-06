Medici con le mani legate contro i tagli alla sanità: "Uniamoci per dire basta" Un grande flash mob in tutti gli ospedali campani. Al maschio Angioino la conferenza stampa

Abbiamo le mani legate contro i tagli alla sanità. Questo il messaggio che arriva oggi da tutti gli ospedali della Campania che in un flash mob unificato hanno protestato contro il definanziamento del sistema sanitario nazionale. Al Maschio Angioino a Napoli la conferenza stampa nella sala dei Baroni con le

principali organizzazioni sindacali che complessivamente rappresentano in Campania oltre 120mila tra dirigenti medici, veterinari e sanitari. Con loro, anche 15 associazioni di cittadini e pazienti.

Tutti hanno chiesto alla politica un chiaro impegno in difesa del Servizio sanitario nazionale pubblico. La stessa protesta è andata in scena in quasi tutti gli ospedali campani. Insieme medici e cittadini per esprimere preoccupazione e disagio nei confronti di una sanità pubblica ormai sulla via del tracollo, fiaccata da tre anni di covid e mai veramente oggetto di rilancio da parte del Governo.

Questa è solo la prima di una serie di iniziative

“Facciamo fronte comune - ha precisato Maurizio Cappiello, componente dell'Intersindacale - perché stiamo combattendo contro un definanziamento del Sistema sanitario nazionale che di fatto sta spingendo verso il privato. Il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno. Noi combattiamo insieme ai cittadini affinché si possa davvero giungere a un sistema di cura universalistico per tutti. I tali alla sanità generano un allungamento delle liste di attesa, ritardi nei pronto soccorso, senza considerare la cronica carenza di personale: così non riusciamo a fornire quella qualità e quella quantità di cure a cui tutti hanno diritto».