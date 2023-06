Capri: Tris di aziende a sostegno degli orfani di femminicidio L’Associazione Edela lancia un segnale di maggiore impegno nel territorio campano

Sarà presentato il prossimo 19 giugno alle 11 presso l’Hotel Parker a Napoli, partner d’eccezione dell’iniziativa, il progetto Capri Mam’Amour, iniziativa ambiziosa, che vede in prima fila Carthusia Lady, Mami Forever e Viola, a sostegno degli orfani di femminicidio. Eccellenze della celebre isola azzurra, che hanno risposto in maniera forte e originale ad una chiamata a sostegno di un’emergenza tanto importante quanto attuale.

Le aziende scese in campo al fianco dell’Associazione Edela sono Carthusia, Puttini Gioielli e Farella Capri, noti e rinomati marchi, che hanno scritto la storia del lifestyle caprese. Un progetto dedicato alle mamme che non ci sono più e a tutti gli “orfani invisibili” per far arrivare il calore di quell’amore che hanno perso.

L’Associazione Edela lancia un segnale di maggiore impegno nel territorio campano, regione in cui l’associazione segue il maggior numero di orfani.

Il sostegno di queste tre aziende sarà utile per la realizzazione del progetto “Fabbrichiamo Talenti”. L’ Associazione Edela vuole affiancare le famiglie, anche con la realizzazione dei sogni, migliorando le attitudini e peculiarità dei bambini, tramite un pool di professionisti e specialisti di ogni settore e disciplina al fine di riuscire a creare “Talenti". L’obiettivo è quello di sostenere i bambini nelle discipline che amano e far vivere loro momenti di felicità, come avrebbe fatto esattamente la loro Mamma. L’ingresso di queste aziende permetterà di far crescere, studiare far emergere peculiarità, doti e attitudini dei bambini che si trovano nel territorio campano.

“Per Edela è un momento delicato - afferma la presidente e fondatrice di Edela, Roberta Beolchi – in virtù degli ultimi femminicidi avvenuti proprio nella regione Campania e non solo.

Quindi è il momento giusto per essere tutti in linea con la mission, relativa alla sensibilizzazione insieme al cambiamento culturale, che è l’unica possibilità che abbiamo, iniziando dai banchi di scuola, per poter insegnare il rispetto. Un onore che questi tre brand nazionali e internazionali si leghino al progetto degli orfani di femminicidio di Edela perché per noi leggerezza non vuol dire superficialità. Nel glamour, nella moda, nel cinema, nello sport comunichiamo e sensibilizziamo. Trasformiamo i protagonisti di questo progetto in portavoce di un importante messaggi: un esercito di orfani soli al mondo, che prenderemo per mano affinchè non siano più soli, conducendoli ad una vita normale, come tutti gli altri. Meritano una vita normale, degna di essere vissuta”

Carthusia è una delle aziende più note al mondo, presente nelle città più importanti e nei luoghi più strategici. Un mix di storia e leggenda, dove il legame inscindibile verso una terra unica, un’isola meravigliosa, si intreccia con la leggenda dei monaci della Certosa di Capri. Grazie a Carthusia, la storia dei Profumi di Capri è stata tramandata nei secoli, dai tempi della regina Giovanna d’Angiò fino ad oggi, tempo in cui Carthusia è custodita con grande premura e attenzione dalla famiglia Ruocco.

Oggi il più piccolo laboratorio di fragranze al mondo si trova esattamente a pochi passi dai Giardini di Augusto e Carthusia punta, da oltre 20 anni, ad essere la massima espressione del Made in Italy nel settore dei profumi di nicchia.



Angela Puttini Capri, nasce a Capri nel 1988, con l’intento di mettere in gioiello ciò che rappresentano i luoghi, la storia, le tradizioni culturali e l’arte orafa dell’isola più internazionale del mondo. Tiberio, le meraviglie di Pompei e il Seicento artistico napoletano rivivono nei coralli e nei cammei dei più famosi artigiani di Torre del Greco. È Antonella Puttini che oggi si dedica alle nuove collezioni: interprete attenta dei trend della gioielleria contemporanea, propone un pegno d’amore caprese, arricchito con nuove suggestioni e ispirazioni.

Farella Capri è un’impresa familiare fondata a Capri nell’aprile del 1990 da quattro sorelle capresi. Specializzata in maglieria artigianale e tessitura a mano, si pone l’obiettivo di recuperare e proporre queste importanti tradizioni locali garantendo allo stesso tempo un’alta qualità sia nella lavorazione che nella scelta dei filati. Attraverso una costante ricerca e un approccio contemporaneo, il risultato è un prodotto ricco di storia, attuale e sostenibile. Capresi da generazioni, le donne della famiglia Farella sono madri e figlie capaci di collaborare, creare e sperimentare.

"Si parla, purtroppo sempre più spesso negli ultimi tempi, di femminicidio. La cronaca riporta la storia delle vittime, ma scarsa, se non addirittura assente, è l'attenzione nei confronti degli orfani, privati all'improvviso di affetti e garanzie, e delle famiglie affidatarie" dice Virginia Ruocco, Brand Manager di Carthusia. "Abbiamo deciso di aderire al progetto Edela per contribuire all'indispensabile sensibilizzazione su questo tema".

Carthusia Lady è la fragranza scelta per dar voce alla collaborazione tra lo storico marchio caprese e l'Associazione Edela. In limited edition, si vestirà di un'immagine grafica dedicata e sarà disponibile in tutti i monomarca Carthusia.

"Il rispetto - verso le persone, le cose, il territorio e l'ambiente - è alla base della società civile. È una questione profondamente connessa alla cultura", aggiunge Silvio Ruocco, Amministratore dell'azienda. "Attraverso la nostra attività ci impegniamo da 75 anni a coltivare il bello e il ben fatto che caratterizzano il Made in Italy, nel rispetto di chi, giorno dopo giorno, ci sceglie. Contribuire a una causa così importante è per noi una scelta consapevole e coerente al nostro sentire, come azienda e come individui".

“Il bello e il ben fatto sono un'espressione coniata da Mario Boselli, Past President di Camera Nazionale Moda Italiana, poi molto utilizzata quando si parla di Made in Italy”.

“In esclusiva per Edela a sostegno degli orfani di femminicidio sarà un poncho “Viola” un modello con lavorazione artigianale, come tutti i nostri capi, con filati pregiati , viola di nome di fatto – sottolinea Margherita Farella dell’Azienda Farella Capri-. Abbiamo giocato sul doppio significato della parola riconducibile sia al colore del capo che ad una donna immaginaria e ideale. È stato scelto un nome di donna che è anche quello di un fiore, simbolo di positività e rinascita. Un grande onore partecipare a questo bellissimo progetto e farne parte”.

“E’ una grande soddisfazione avere la possibilità di partecipare ad un progetto di tale spessore- dichiara Antonella Puttini- dell’azienda Puttini Gioielli -. Sin dal primo momento, lo spirito che ci ha spinti ad aderire è stato quello di fare una carezza ai ragazzi che non hanno più la mamma, di poter esserci anche con un piccolo aiuto, regalando una coccola ai bambini e ai ragazzi orfani, vittime di un fenomeno dilagante e tremendo. Mami forever, il corno dedicato al progetto, una cui parte del ricavato andrà devoluto a sostegno degli orfani di femminicidio, incarna proprio lo spirito con cui ci sentiamo parte del progetto”.

L’associazione Edela è un’Associazione no profit, fondata e presieduta da Roberta Beolchi, che si estende su tutto il territorio nazionale a sostegno e tutela degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie.

Dopo anni di ricerche psicologiche e criminologiche – mediante diversi anni di studi, incontri diretti con i bambini, orfani maggiorenni e nonni - è maturata la convinzione di scendere in campo per dare un concreto e diretto supporto a quanti si ritrovano privi di alcuna garanzia circa il proprio quotidiano e soprattutto circa il futuro. Capri “Mam’Amour” vuole rappresentare quell’amore condiviso e concreto che arriva forte a chi quell’amore lo hanno strappato. Mamma e amore uniti nel luogo in cui più di ogni altro si è cantato l’amore nel tempo.