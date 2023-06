Scuola, l'eccellenza di Pomigliano: De Luca: "Ragazzi, voi siete il futuro" Il traguardo dell'istituto superiore "Europa"

Scuola ed eccellenza, De Luca a Pomigliano incontra gli alunni. "Questa mattina ho incontrato gli studenti, la dirigente scolastica e il corpo docente dell’Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano d’Arco, nominato tra i 10 finalisti del World’s Best School Prizes, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel settore dell’istruzione. In particolare, è stato premiato l’approccio didattico fortemente innovativo dell’Istituto e i risultati ottenuti dai gruppi di lavoro nel campo della realizzazione di prodotti digitali, siti web e app per la produzione di servizi al cittadino in ambito locale. Complimenti a tutti e un grosso in bocca al lupo ai ragazzi per un futuro ricco di soddisfazioni.".