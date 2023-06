Autista di un tram ANM aggredito a Napoli, trauma facciale Picchiato perché non ha fatto salire passeggero fuori fermata

Aggressione ad un autista di un tram ANM questa mattina a Napoli. Il fatto è avvenuto allo stazionamento di Poggioreale. Un uomo ha picchiato il conducente, 54 enne, reo di non averlo fatto salire fuori fermata in Via Ponte di Casanova.

L'aggressore, infastidito, ha aspettato il successivo autobus ed ha raggiunto il conducente del tram alle spalle, colpendolo al volto per poi dileguarsi dopo l'aggressione. L'autista ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare. Sull'episodio indagano i carabinieri.

"Piena solidarietà all'autista aggredito - afferma Adolfo Vallini responsabile alla sicurezza di ANM - nonostante le nostre richieste per migliorare le misure di prevenzione e sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, stazioni e capolinea, si continuano a registrare aggressioni fisiche e verbali ai danni degli operatori dei trasporti.

Bisogna che il Comune di Napoli e l'ANM investano in sicurezza attiva e passiva. Occorre installare sistemi di videosorveglianza presso tutti i capolinea ANM e ripristinare la figura del bigliettaio a bordo dei mezzi. Due misure di prevenzione che, insieme a quelle già esistenti, potrebbero risultare ottimi deterrenti contro aggressioni e raid vandalici"