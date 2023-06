Si barrica in stazione armato di machete: terrore nella funicolare a Napoli Sansone (Usb): "Troppi episodi di violenza non sono casuali. Oggi abbiamo paura"

Follia nella Funicolare centrale di Corso Vittorio Emanuele. Nella foto il machete con cui un uomo ieri pomeriggio Questo il machete con cui un uomo oggi pomeriggio si è barricato all'interno della stazione della Funicolare ANM.

L'uomo sarebbe è salito alla stazione del Petraio e ha minacciato i passeggeri con l'arma. Dopo che qualcuno è riuscito a inviare l'allarme alle forze dell'ordine la funicolare centrale è stata chiusa per consentire agli agenti di fermarlo.

"Tutti questi episodi di violenza non possono essere casuali, sono segno evidente di una deriva socioculturale che fa francamente paura - dichiara Marco Sansone del coordinamento regioinale Usb Trasporti - I lavoratori front line del trasporto pubblico locale, così come quelli della sanità, sono tra quelli più a rischio. La disperazione della gente che aumenta, la mancanza di controllo del territorio e la sensazione che tanto non paga mai nessuno sono tra le principali cause di questi fenomeni sempre più frequenti. Oggi abbiamo paura..."