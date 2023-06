Napoli, Acampora: "Troppi aerei a bassa quota su Napoli, serve una soluzione" Inizia la stagione estiva, aumentano i voli su Capodichino. L'intervento di Gennaro Acampora

"Quella delle tratte aeree sulla città è una tematica complessa, sulla quale ho già avuto modo di sollecitare la Giunta Comunale nel Consiglio di ieri. E’ sì una battaglia complicata, dinanzi la quale però non posso e possiamo indietreggiare".

Così in una nota il consigliere del Pd Gennaro Acampora che interviene sull'annosa questione del passaggio degli aerei sui tetti della città, alla luce dell'aumento delle partenze e degli arrivi della stagione estiva su Capodichino. In attesa che il traffico aereo sulla Campania si divida con l'apertura, tra un anno, dell'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi, per i napoletani sarà un'altra estate difficile.

"Non è facile intervenire sulle rotte di un aeroporto sito nel cuore della città e non è facile governare i flussi di viaggio che, per fortuna dal punto di vista turistico, sono in costante aumento verso la nostra città, inoltre il rapporto con i soggetti coinvolti, a partire dalle compagnie aeree, prevede tempistiche non sempre immediate. Ma la situazione allo stato attuale è divenuta insostenibile - continua Acampora - . Occorre trovare una soluzione soprattutto per i residenti della zona nord di Napoli, via Nicolardi, Via Milano, Via Emilio Scaglione, Ponti Rossi e più in generale dell'intera zona ospedaliera senza dimenticare i residenti di Capodichino che ormai si vedono passare aerei a pochi passi dalle loro abitazioni a partire dalle 6 del mattino, con frequenza costante nell’arco dell’intera giornata fino a sera. Il problema va affrontato, con soluzioni concrete - insiste l'esponente dem della maggioranza del sindaco Manfredi - per quanto non sia di semplice risoluzione: problema che, tra l’altro, investe una tematica importantissima, ovvero il livello di inquinamento acustico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini. Un tema, questo, che ho già segnalato con una Nota alla Gesac S.p.A il giorno 13, dalla quale mi aspetto la massima collaborazione per l’apertura di un dialogo con il Comune e l’Ente che gestisce l’aeroporto, che attualmente manca" conclude Acampora.