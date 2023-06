Scarico abusivo nel mare a Mergellina, sos ad Arpac e Capitaneria Una chiazza di schiuma bianca è apparsa da stamane nello specchio d'acqua

Un'ampia ed estesa macchia di schiuma bianca copre una parte dignificativa dello specchio d'acqua di Mergellina. Diversi cittadini hanno allertato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli parlando di un mega scarico inquinante.

"Ho allertato subito Arpac e Capitaneria di Porto. Vogliamo capire subito di cosa si tratta e chiediamo interventi urgenti per controllare il sistema degli scarichi in zona. Vanno controllate anche le imbarcazioni in zona" dichiara Borrelli.