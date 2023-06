Trasporti Napoli, sciopero di 4 ore: sospese le linee flegree, disagi Circum La protesta indetta dai lavoratori USB

La partecipazione dei lavoratori allo sciopero della USB di oggi ha fatto registrare la sospensione delle linee flegree (Cumana e Circumflegrea), nonché forti ritardi e la cancellazione di una ventina di corse della Circumvesuviana.

I temi della vertenza sono stati principalmente tre: la dislocazione e la riorganizzazione dell'ufficio turni delle linee flegree, il trasferimento di tutto il personale operante sulle linee beneventane presso siti diversi dalla propria residenza lavorativa, senza alcun accordo sindacale e l'aumento dei carichi di lavoro del personale treni della Circumvesuviana con prestazioni giornaliere di 12 ore.

"L'USB, nel prendere atto dell'impegno assunto dall'azienda nel recepire ed accogliere le nostre proposte, dichiara che si riterrà pienamente soddisfatta solo quando l'EAV risolverà concretamente le problematiche sollevate, non solo a parole - si legge in una nota stampa diffusa da USB Lavoro Privato - , in quanto i ritardi negli adeguamenti tecnologici relativi alle infrastrutture ed alla manutenzione dei rotabili, ma anche i continui fermi al cronoprogramma delle attività imposte dall'ANSFISA per gli adeguamenti tecnologici sulle linee beneventane, minano fortemente la qualità della vita lavorativa degli operatori e del servizio offerto all'utenza. Diversamente, l'USB, suo malgrado, si vedrà costretta ad indire una seconda azione di sciopero, stavolta della durata di 24 ore".