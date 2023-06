Napoli, via Tino di Camaino: terminati i lavori al manto stradale Capodanno: "Adesso bisogna ripristinare subito la segnaletica orizzontale"

"L'impresa esecutrice incaricata dei lavori di ripavimentazione stradale di via Tino di Camaino e di via Raffaele Tarantino, ha terminato con largo anticipo i lavori di fresatura e di posa in opera del nuovo tappetino bituminoso che, iniziati il 19 giugno scorso dovevano terminare oggi 24 giugno, dopo che erano state anche rimosse temporaneamente le campane per la raccolta differenziata ". A dare l'annuncio è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari.

"Adesso però - sottolinea Capodanno - bisogna immediatamente procedere a ripristinare la stessa segnaletica orizzontale preesistente, a partire dalla linea di mezzeria in via Tino di Camaino, importante arteria di collegamento tra i quartieri del Vomero e dell'Arenella e dalle strisce pedonali, fondamentali, in particolare, nella suddetta strada a intenso traffico veicolare. Inoltre occorre riposizionare i contenitori per la raccolta differenziata e ripristinare il percorso della linea 147, unica linea dell'ANM in transito in via Tino di Camaino ".

Al riguardo Capodanno sollecita gli uffici comunali competenti affinché si proceda in tempi rapidi alla realizzazione delle attività necessarie.