Ischia, si addormenta sul materassino la corrente lo porta al largo Salvato da una segnalazione di un traghetto di passaggio

Si era addormentato sul materassino e la corrente lo ha trascinato al largo di Ischia, quando si è svegliato era troppo lontano dalla riva per poter rientrare. Un traghetto di passaggio lo ha avvistato ed è stata subito allertata la Capitaneria di Porto di Ischia, guidata dal comandante Antonio Cipresso, consentendo l'avvio delle operazioni di soccorso; il giovane è stato rintracciato in poco tempo e tratto in salvo, le sue condizioni di salute sono buone.