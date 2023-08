Mobilità, i nuovi interventi effettuati a Somma Vesuviana: parla il sindaco Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, annuncia i lavori effettuati per la mobilità.

“Abbiamo allargato il tratto stradale di Santa Croce, nella zona soprattutto dell’incrocio. Si tratta di una strada importante che si trasforma in una sorta di 268 bis quando la stessa supestrada, la 268, è qualche volta chiusa. In molti casi i veicoli in direzione Sarno o direzione Napoli, uscendo a Somma, imboccavano Santa Croce per poi andare a prendere l’altro ingresso della Superstrada. Ricordo anche l’impegno sulla sicurezza stradale. Negli ultimi due anni, a Somma Vesuviana, abbiamo rifatto circa 20 strade e abbiamo eliminato quasi tutti gli incroci pericolosi con la realizzazione di molteplici rotonde. L’impegno di questa Amministrazione sarà costante anche al fine di garantire una mobilità migliore”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.