Manfredi: "I Giochi del Mare a Ischia, grande opportunità per turismo e sport" La Città Metropolitana sostiene la rinascita dell'isola

“Allungare la stagione estiva nel segno dello sport, della salute e della solidarietà: Ischia è uno dei nostri meravigliosi fiori all’occhiello e i Giochi del Mare in programma dal 14 rappresentano una straordinaria occasione per prolungare l’estate 2023 e sostenere concretamente, come Città Metropolitana, la rinascita dell'isola”. Così il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, in vista dei Giochi del Mare, organizzati dalla Fipsas tra il 14 e il 17 settembre in collaborazione con il Coni, il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza energetica, il Dipartimento Sport del Consiglio dei Ministri, la Guardia Costiera, la Croce Rossa Italiana, Sos Italia e appunto la Città Metropolitana di Napoli.

“La Città Metropolitana di Napoli e la città stessa - continua il sindaco Gaetano Manfredi - vogliono essere vicini a Ischia con la convinzione che queste iniziative siano capaci di dare luce nuova a un territorio unico. Dallo scudetto del Calcio Napoli all’attività sportiva in acqua, in piazza e sulla spiaggia, il passo è breve, un trait d’union che porterà a conoscere meglio anche la preziosa Area Marina Protetta del Regno di Nettuno”.

Il 14 settembre, nello specchio d’acqua di Sant’Angelo, in calendario un doppio tentativo di record del mondo in apnea per disabili con Fabrizio Pagani e Alessandro Cianfoni. Con loro l’avvio del week sportivo più affollato d’Italia. “Un calendario intenso dove vela e fotografia subacquea saranno capaci di mescolarsi con il beach volley, il tennistavolo, le diverse attività della federazione pesca e molti altri sport – conclude Manfredi –. Una concreta occasione nell'ottica della destagionalizzazione e della valorizzazione delle identità territoriali".