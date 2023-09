Sorrento, divieto temporaneo di balneazione a Marina Grande e Marina Piccola Il provvedimento motivato dalle analisi sfavorevoli dell’Arpac.

Il tratto di mare antistante Marina Grande e quello compreso tra il molo di Marina Piccola e la Villa Pompeiana, sono temporaneamente interdetti alla balneazione. Lo dispone un'ordinanza firmata dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, a seguito della comunicazione delle analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania su campioni di acqua di mare prelevati giovedì scorso. Preso atto dell’assenza di piogge nelle ultime settimane, gli uffici comunali hanno allertato i tecnici della Gori per l’identificazione di eventuali cause derivanti da problematiche al sistema fognario. L'ordinanza sarà prontamente revocata qualora i risultati delle prossime analisi delle acque, effettuate dall'Arpac, risultassero favorevoli.