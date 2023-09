Giochi del Mare a Ischia, Manfredi: "Raggiunto l’obiettivo" Il bilancio della manifestazione organizzata dalla Fipsas sull'isola verde

“Con i Giochi del Mare a Ischia siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Le immagini delle sue bellezze straordinarie hanno fatto il giro del mondo, anche attraverso Rai Italia. Un biglietto da visita importante, capace di dare nuova linfa ad un territorio che ha la necessità di destagionalizzare il turismo allungando di fatto la stagione con nuovi arrivi e partenze”. Così il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, tracciando un bilancio dell’impatto avuto dalla manifestazione organizzata dalla FIPSAS sull’Isola verde.

“Grazie a questo evento, che abbiamo sostenuto come Comune e come Città Metropolitana – ha proseguito Manfredi - atleti, turisti, tecnici e addetti ai lavori hanno vissuto l’isola come avevamo auspicato, trasmettendo anche all’estero l’immagine di un luogo da vivere con pienezza ed entusiasmo, raggiungendo, tra l’altro, in alcuni casi anche traguardi sportivi importanti, come nel caso dei due record del mondo in apnea per disabili nelle acque di Sant’Angelo realizzati da Fabrizio Pagani e Alessandro Cianfoni”.

Tra le diverse punte di eccellenza spiccano le gare di fotosub nell’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno e sotto il Castello Aragonese, che hanno contribuito alla creazione di questo patrimonio di immagini che ha fatto il giro del mondo.

Inoltre, ai 1000 studenti accorsi sulla spiaggia di Forio d’Ischia si sono aggiunti gli atleti di ben 16 diverse discipline sportive che hanno dato un ‘tocco in sport’ all’intera isola all’inizio del nuovo anno scolastico. “La collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e sicurezza Energetica, il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, tutti i comuni dell’Isola, la Rai, il Coni e la Guardia Costiera - conclude Manfredi – ha prodotto risultati tangibili: quando si uniscono le forze raggiungere grandi obiettivi è più semplice. Nel segno delle identità territoriali”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia e Consigliere Delegato della Città Metropolitana: “Abbiamo raccolto una sfida, quella di ospitare i Giochi del Mare, per rilanciare l’immagine dell’Isola. Tutto il mondo deve sapere che Ischia è una culla in cui immergersi per donare benessere al corpo e all’anima”.