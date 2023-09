Caro affitti, torna la protesta delle tende a Napoli Domani l'Udu scende in piazza davanti alla sede Unina

L'anno accademico 2023/24 inizia come era finito quello precedente. Con le tende di protesta nelle piazze contro il caro affitti e con la carenza di alloggi universitari che complica la vita di migliaia di studenti anche a Napoli.

Domani gli studenti torneranno a protestare in tenda contro il caro affitti a Napoli. È l'iniziativa che mette in campo Udu Napoli che da settimane sta portando avanti la protesta contro i continui aumenti degli affitti di stanze e appartamenti per gli studenti fuori sede nella città di Napoli. L'appuntamento è alle 10:30 davanti alla sede Unina di Corso Umberto.