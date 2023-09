Pomigliano, incidente nel sito Leonardo: ferito operaio esterno La nota delle organizzazioni sindacali

Stamattina le RLS del sito Leonardo di Pomigliano D’Arco sono stati convocati ed informati dall’azienda di un grave incidente che ha coinvolto un lavoratore della ditta Galasso Costruzioni Spa, società impegnata in attività di manutenzione edile all'interno del sito.

"Questo incidente non deve passare inosservato ma al contrario devono essere repentinamente individuate cause e responsabilità interne ed esterne affinché eventi analoghi non si ripetano in futuro, anche attraverso prevenzione e formazione continua, perché, la ’SEZIONE TERZA - TITOLO V - APPALTI, SALUTE E SICUREZZA’ del contratto integrativo Leonardo stabilisce che ‘le imprese appaltatrici dovranno rispettare e far rispettare le normative cogenti in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, in materia di previdenza sociale e diritti sindacali’".

Così in una nota le Segreterie Territoriali/Regionali FIM-FIOM-UILM Napoli e Campania, RSU/RLS FIM-FIOM-UILM Leonardo Pomigliano

"Pertanto- continuano - è necessario avviare un confronto urgente con l’azienda sul tema delle attività esternalizzate che nel corso degli anni sono state utilizzate in modo massiccio e prolungato. Non è più possibile assistere inermi a questi episodi. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a cui siamo sicuri si associno tutte le maestranze Leonardo al lavoratore infortunato e alla sua famiglia e al contempo le segreterie provinciali e regionali, congiuntamente alle RSU/RLS di Fim, Fiom e Uilm proclamano 2 ore di sciopero per il giorno 26 settembre in uscita per tutti i turni di lavoro per lo stabilimento Leonardo di Pomigliano".