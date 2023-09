Terremoto Napoli: circolazione treni in ripresa, verifiche su AV Napoli - Roma Attivato l’intervento dei tecnici sul nodo di Napoli

La circolazione ferroviaria nel Nodo di Napoli è in graduale ripresa dopo una scossa di terremoto che ha interessato la zona di Napoli Campi Flegrei. Attivato l’intervento dei tecnici per le opportune verifiche sulle linee Alta Velocità Napoli – Roma, Napoli – Roma via Formia, Napoli – Torre Annunziata e linea 2 metropolitana Napoli – Napoli Campi Flegrei.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico. I viaggiatori sono tempestivamente aggiornati anche attraverso i monitor e gli annunci in stazione.