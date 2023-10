Ischia, firmata la circolare per i contributi alla ricostruzione privata Giovedì 19 ottobre incontro con i sindaci dell'isola e gli uffici tecnici dei Comuni,

Il commissario straordinario per la Ricostruzione post-sisma e post-frana a Ischia, Giovanni Legnini, ha firmato oggi la "circolare illustrativa delle principali disposizioni delle ordinanze commissariali in materia di procedimento amministrativo per la concessione del contributo nella ricostruzione privata". L'obiettivo dell'articolato provvedimento è di individuare in maniera più puntuale, nell'ambito dei processi già codificati nelle ordinanze commissariali, il perimetro delle competenze dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e per la realizzazione degli interventi edilizi necessari per il rientro dei cittadini nelle rispettive abitazioni.

La circolare illustrativa mira a fornire chiarimenti e a dare maggiori certezze applicative per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle procedure di condono edilizio e per la concessione dei contributi per la ricostruzione: professionisti, Comuni, Sovrintendenza, Autorità di Bacino, Regione e Città Metropolitana. L'intento è quello di fornire maggiori certezze applicative, evitando che si verifichino situazioni di stallo nell'esame delle pratiche, come accaduto in talune situazioni negli anni scorsi, e di imprimere un'ulteriore accelerazione alla ricostruzione post-sisma e post-frana mettendo a frutto tutte le norme di semplificazione varate nell'ultimo anno che hanno già contribuito a più che raddoppiare i decreti di concessione dei contributi e che, se pienamente applicate da tutti i soggetti coinvolti, possono produrre risultati ben più consistenti.

ll testo illustra le modalità attuative della disciplina vigente, nonché i contenuti e i limiti dell'asseverazione dei professionisti, dell'attestazione dello stato legittimo dell'immobile, del parere dei Comuni e del parere della Soprintendenza. Si provvede, inoltre, ad illustrate con chiarezza le procedure di definizione delle pratiche di condono edilizio, quelle relative allo svolgimento delle Conferenze speciali di servizi e la relativa determinazione conclusiva.

Di particolare rilievo è l'esplicitazione della disciplina vigente relativa alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza speciale di servizi, che potrà essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti degli enti partecipanti.

Per illustrare la circolare ai professionisti e ai tecnici e rispondere ad ogni eventuale quesito è stato convocato un incontro per giovedì prossimo, 19 ottobre, alle ore 17.30, presso la sede della struttura commissariale a Ischia Porto, con i sindaci dell'isola e gli uffici tecnici dei Comuni, i rappresentanti delle associazioni professionali e dei comitati dei cittadini. Nell'occasione, sarà presentata anche la piattaforma GE.DI.SI per la ricostruzione, di prossima attuazione, utile ad una più semplice ed efficace gestione telematica delle domande di contributo, e saranno programmate le attività formative che si svolgeranno insieme ai tecnici e alle associazioni.