Lutto Made in Sud: è morto il comico Andrea Iovino, aveva 38 anni Lascia quattro figli. Funerali a Nola

E’ morto l’attore Andrea Iovino, noto per le sue apparizioni nel programma comico di Rai 2 “Made in Sud” e nel talent show trasmesso su Canale 5 “Tu si Que Vales”. Al cinema è apparso nel film “Pinocchio” diretto da Matteo Garrone.

Andrea Iovino: causa della morte

La notizia della scomparsa di Iovino è stata annunciata dai suoi familiari, che lo ricordano come un “uomo giusto e onesto,” come si può leggere sul manifesto funebre che annuncia il suo decesso.

La morte dell’attore è stata improvvisa e non è stata resa nota la causa. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Nola, la città natale dell’attore. La cerimonia funebre avrà luogo nel cimitero cittadino.

Il comico, i funerali a Nola

Andrea Iovino, con una formazione di maturità classica, era un noto attore cabarettista, di bassa statura ma non affetto da nanismo. Era sposato con Ornella ed aveva quattro figli. La sua carriera fu lanciata grazie al regista Matteo Garrone, che lo scelse per il film “Pinocchio,” un adattamento cinematografico della celebre fiaba di Collodi.

Era un attivo e talentuoso membro della compagnia teatrale di Nola e, secondo amici e conoscenti, si distingueva non solo per il suo talento artistico ma anche per il suo impegno sociale, essendo sempre disponibile quando si richiedeva la sua presenza.

Andrea Iovino ha anche ottenuto visibilità come volto di “Made in Sud,” un popolare programma televisivo di cabaret del sud Italia trasmesso su Rai. Inoltre, ha collaborato in teatro con lo spettacolo “Masaniello Revolution,” insieme a Sal Da Vinci e Ciro Villano.