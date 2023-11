Regione Campania e Soresa al Forum Risk 2023, focus su Sinfonia Quattro giorni di intensa riflessione in cui si alterneranno sia il top management di Soresa

Prende il via la diciottesima edizione del Forum Risk Management in Sanità che si terrà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre e che quest’anno è organizzato in collaborazione con Soresa SpA – la Società Regionale per la Sanità – per la presentazione del Progetto Sinfonia, in sistema informativo sanitario di Regione Campania.

La sfida della Sanità Pubblica è il cuore del programma dell’edizione 2023, il filo rosso che coordinerà i contenuti di tutte le sessioni istituzionali, scientifiche e dei workshop.

Quattro giorni di intensa riflessione in cui si alterneranno sia il top management di Soresa nonché i dirigenti della Direzione Generale Tutela della salute e coordinamento del SSR Regione Campania.

Si inizia il giorno 21 novembre con Antonio Postiglione della Direzione Generale Tutela della salute e coordinamento del SSR Regione Campania che parteciperà al tavolo da titolo “Cambiamento e sostenibilità quale futuro per la sanità pubblica”. Della DG Salute interverrà lo stesso giorno anche Ugo Trama, Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, al panel dal titolo “La presa in carico della persona con epilessia”. Massimo Di Gennaro, della Direzione Innovazione e Sanità Digitale, parteciperà al panel su “Big data e Cybersecurity”.

Mercoledì 22 novembre ancora in programma un intervento di Antonio Postiglione al panel “Classificazione dei ricoveri ospedalieri (DRG) analisi per il cambiamento”. Coordinerà la tavola rotonda conclusiva su “Nuovo codice degli appalti e nuove forme di procurement” Alessandro Di Bello, Direttore Generale di Soresa, al tavolo parteciperà Nadia Ruffini della Direzione Acquisti e Progetti Speciali di Soresa. Massimo Di Gennaro coordinerà invece il tavolo su “Sanità digitale promuovere le nuove competenze” in cui interverrà anche Massimo Bisogno, responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale di Regione Campania. Luca Scafa, Direzione Monitoraggio SSR di Soresa parteciperà al panel “Liste d’attesa: equità di accesso ai servizi ed appropriatezza delle prestazioni”. Sempre mercoledì Ugo Trama sarà presente su due tavoli: “Logistica sanitaria: prospettive regionali ed integrazione aziendale” e “Piano nazionale di prevenzione”.

Il DG di Soresa parteciperà il giorno 23 novembre al tavolo “Sistemi di risk management: analisi organizzativa ed informatica l’impatto sulla sostenibilità nelle aziende sanitarie”. Doppio tavolo per Trama anche giovedì: “Qualità della vita dei pazienti: un indicatore di misurazione” e “L’approccio integrato del paziente cronico cardionefrometabolico: verso un nuovo paradigma clinico e gestionale”.

Nell’ultima giornata aretina prevista anche la partecipazione del Presidente di Soresa Tommaso Casillo che modererà il tavolo dal titolo “La gestione del capitale umano: l’impatto dei recenti accordi contrattuali e provvedimenti legislativi” a cui parteciperà sempre per Soresa anche Viriglio Barbati della Direzione Risorse umane e Organizzazione. Chiude il Forum Risk Management 2023 Massimo Di Gennaro che coordinerà il tavolo su “Telemedicina a supporto dei percorsi clinici e assistenziali” e parteciperà al panel su “Il ruolo della farmacia di comunità per la riforma della assistenza nel territorio”.