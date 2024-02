"La vertenza Stellantis non si trasformi in campagna elettorale" L'appello di Campanile e Irace della rete politica "Per le Persone e la Comunità"

"È l'ora dell'unità attorno ai lavoratori dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. Le forze politiche siano responsabili e non trascinino la vertenza sul terreno elettorale". È quanto sottolineano in una nota Giuseppe Irace e Nicola Campanile, rispettivamente segretario e presidente della rete politica "Per le Persone e la Comunità", sottolineando la propria presenza "a ogni livello a fianco ai lavoratori" dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco e del territorio, ed ai lavoratori dell'indotto.

Irace e Campanile, inoltre, annunciano, per venerdì 16 febbraio, un incontro via Meet libero e aperto a tutti con la presenza di Melicia Comberiati (segretaria provinciale Cisl Napoli) e Biagio Trapani (segretario provinciale Fim Cisl Napoli). "I vertici di Stellantis - aggiungono - devono ritirare dal tavolo inaccettabili minacce e il Governo nazionale deve impostare un negoziato serio e responsabile, incentrato sulla priorità assoluta del lavoro e scevro da calcoli politici e tornaconti elettorali". I due politici, chiedono ai sindacati "unità e lungimiranza", ed alle forze parlamentari di opposizione "di contribuire con responsabilità alla vertenza senza trascinarla nel conflitto elettorale".

"Le fabbriche - scrivono Irace e Campanile - sono ricchezza per il territorio e non stanno in piedi altre tesi alternative dal punto di vista economico e sociale, ed i lavoratori di Pomigliano e delle fabbriche campane e i lavoratori dell'indotto sono ricchezza per Stellantis, come dimostra ogni tipo di indicatore". I due politici, infine, affermano di voler contribuire costruttivamente "attraverso il gruppo consiliare e il circolo Per di Pomigliano, al percorso istituzionale che porterà, martedì 20 febbraio, a celebrare un Consiglio Comunale monotematico finalizzato, si spera, a costruire la massima unità intorno ai lavoratori. Domani mattina - concludono - a riprova del nostro impegno per una piena unità politica e istituzionale, raccoglieremo l'invito del Pd a partecipare all'iniziativa pubblica che si terrà a Pomigliano".