Napoli: dopo una settimana via Solimena resta chiusa al traffico Capodanno: "Permangono gli sgomberi delle abitazioni e la chiusura dei negozi"

"A distanza oramai di una settimana dagli eventi che hanno comportato, nel quartiere Vomero, la chiusura al traffico del tratto di via Solimena posto tra via Luca Giordano e via Merliani, a causa dei dissesti manifestatisi nella scala A dell'edificio al civico 113 della stessa via Solimena, nulla è cambiato, se non l'esecuzione dei lavori per eliminare le infiltrazioni che erano state riscontrate nel sottosuolo antistante il marciapiede lungo la verticale dell'ala del fabbricato che è stata sgomberata, con la chiusura anche degli esercizi commerciali che si trovano lungo lo stesso marciapiede, come si osserva dalla colata d'asfalto realizzata di recente sulla carreggiata nell'area interessata ". A intervenire sulla vicenda è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che fin da quando il 9 febbraio scorso si è verificato l'evento, segue quotidianamente la vicenda, nella speranza che, in tempi rapidi, la situazione possa tornare alla piena normalità con il rientro a casa della famiglie sgomberate, la riapertura degli esercizi commerciali chiusi e la restituzione alla già asfittica viabilità dell'importante arteria di collegamento con la parte alta del quartiere collinare, previa rimozione dell'attuale transennamento.

"Da quando mi è stato riferito da alcuni residenti e commercianti della zona - sottolinea Capodanno - anche stamattina sono proseguiti gli accertamenti e le verifiche. Intanto resta il dramma delle famiglie sgomberate le cui abitazioni si trovano nella scala A dell'edificio e dei tre esercizi commerciali che oramai sono chiusi dal 9 febbraio scorso, così come disposto, dopo l'intervento sia dei vigili urbani che dei vigili del fuoco, in uno ai tecnici della protezione civile, per la presenza di alcune lesioni che si erano palesate, segnatamente ai piani alti dell'edificio ".

"Da segnalare - aggiunge Capodanno - anche le difficoltà dei commercianti i cui esercizi si trovano a monte e a valle del tratto di strada interdetto al traffico. L'impossibilità dei veicoli di poter non solo transitare ma anche parcheggiare sta infatti desertificando l'area, creando non pochi problemi anche per il carico e lo scarico delle merci ".

Capodanno auspica che, effettuati tutti gli opportuni riscontri e le verifiche necessarie, si possa al più presto ripristinare la situazione quo ante, con il rientro delle persone sgomberate, la ripresa degli esercizi commerciali chiusi e la restituzione alla normale viabilità di via Solimena, importante arteria attualmente tagliata in due tronconi dal transennamento.