Il garante Ciambriello: "Diamo un calcio all'indifferenza" Domani mattina l'evento calcistico nel carcere di Secondigliano

Il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ha organizzato per domani sabato 17 febbraio 2024 alle ore 10 una partita di calcio “diamo un calcio all'indifferenza” tra una squadra di studenti universitari dell'Università Partenope di Napoli e una squadra vincitrice del torneo di detenuti del reparto Mediterraneo del carcere di Secondigliano.

Con l’obiettivo di creare un ponte tra dentro e fuori, che trasmetta un messaggio di riscatto e disperanza per i detenuti che si traduca in un gioco di squadra. Per raccontare la mattinata sono stati autorizzati all'ingresso giornalisti muniti di tesserino e operatori televisivi.