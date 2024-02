Manifestazione Roma, Confapi: "No a proteste infruttuose, serve dialogo" Il presidente di Napoli, Marrone: “Giusto recriminare, ma senza usare violenza”

“Non bisogna personalizzare lo scontro e non bisogna cedere alla strada facile dell'insulto e della contrapposizione frontale. C'è da tutelare la Campania e tutto il Mezzogiorno, anzitutto”.

A dirlo è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes.

“La manifestazione di Roma doveva avere un unico obiettivo: sollevare una giusta rimostranza politica sui ritardi nell'erogazione dei fondi sviluppo e coesione destinati alla nostra regione. Non altro. Protestare è giusto ma bisogna farlo sempre con l'obiettivo di raggiungere un risultato.

Rompere ogni ponte di dialogo non è mai una soluzione. In questa chiave apprezziamo lo stile e la capacità del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha avviato una fruttuosa collaborazione istituzionale col Governo centrale col solo obiettivo di attrarre finanziamenti e investimenti per rendere più bella e funzionale la nostra città”.