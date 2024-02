Mainone: "Napoli capitale creativa d'Italia e del Mediterraneo" Una sua nuova immagine al passo con i tempi

"Napoli è indubbiamente la più importante metropoli del Mediterraneo, che meglio incarna, per le sue caratteristiche, il Sud del nostro Paese ed il Sud del Mondo.

La sua storia e le sue tradizioni, nonché la sua cultura nulla hanno da invidiare alle altre città europee e mondiali.

Napoli, per sua intrinseca natura, ha dalla sua parte la bellezza paesaggistica e culturale e può, pertanto, dar corso alla cultura della sostenibilità, che è espressione di quella 'cultura della bellezza'', che altro non è che la bellezza dei sentimenti umani, che riteniamo possano cambiare le sorti del nostro Mezzogiorno" ha dichiarato il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea, città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, e fondatore del sito "Progetto di Vita per il Sud - Sudisti Italiani" www.progettodivitasud.it per il rilancio del Mezzogiorno.

Maimone ha poi sottolineato:

"Il Sud Italia, con Napoli Capitale creativa d'Italia, del Mediterraneo e del Sud del Mondo, può delineare una sua nuova immagine al passo con i tempi proprio in quanto Napoli è una città proiettata nel futuro, seppur legata alla sua storia a tal punto da valorizzare, come risorsa preziosa, le sue tradizioni, la sua cucina, la sua arte, anche popolare.

E in tal modo sottolinea quanto preziose siano le radici di un popolo.

Il Sud potrà riformulare anche la sua cultura del lavoro creando posti di lavoro mediante rilevanti insediamenti industriali in alcune aree che possono e dovranno essere bonificate e diventare fonti di benessere.

La ricchezza e la povertà sono creati dall'essere umano e solo l'essere umano potrà umanizzare il nostro pianeta, rendendolo vivibile, mediante il benessere salutare per l'uomo e l'economia.

E', pertanto, l'essere umano a poter creare industrie sostenibili che rispettano l'ambiente e, nel contempo, offrire nuovi posti di lavoro e di occupazione.

Si potrà, a partire da Maratea e da Napoli, creare una rete di Città del Sud, ossia una rete di Comuni che si prefiggono come obiettivo primario la sostenibilità, la cura dell' ambiente, la cultura delle tradizioni e, nel contempo, lo sviluppo delle terre depresse, mediante una nuova forma di economia, che è l'economia verde, la quale pone al centro l'uomo e le sue esigenze, che possiamo definire 'economia dal volto umano'.

Napoli, con il suo rinnovamento socio- economico e il suo amore per le tradizioni, nonché con l'ausilio della sua popolazione che ama, con brio vistoso, la vita, rappresenta il progresso ed il futuro del nostro Paese, del Sud Italia e del Sud del mondo. Essa è e sarà certamente il futuro dell'Italia, in quanto unirà territori vicini e lontani".