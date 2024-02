Sangiuliano, saluto romano al treno del ricordo? Non ho visto nulla Così il ministro della cultura nel commentare la diffusione di un video

"Non mi sono accorto di nulla, è stata una bellissima manifestazione. Se qualcuno davvero ha fatto il saluto romano è lontano anni luce dal mio sentire e ne prendo categoricamente le distanze. Sono orgoglioso della comunità umana e politica di Fratelli d'Italia fatta di conservatori democratici come me".

Così il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano in merito al video diffuso da Repubblica che mostra un uomo alzare il braccio in quello che sembra un saluto romano durante la cerimonia per l'arrivo alla Stazione centrale di Napoli del treno del ricordo.