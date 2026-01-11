Il Parma vince a Lecce. Due rossi per i salentini: mercoledì affrontano l'Inter

Sconfitta amara per il Lecce nella gara interna contro il Parma. I salentini passano in vantaggio nel primo tempo con Stulic, ma la partita cambia volto dopo l’episodio che vede protagonista Banda, fino a quel momento il migliore in campo tra i padroni di casa.
L’esterno giallorosso si rende protagonista di un durissimo fallo su Delprato, intervento che induce l’arbitro a estrarre il cartellino rosso diretto. Con l’uomo in più, il Parma prende campo e trova il pareggio grazie a un autogol di Thiago Gabriel.
La rimonta degli emiliani si completa poco dopo con la rete di Pellegrino, che firma il sorpasso e regala i tre punti agli ospiti. Nel finale, piove sul bagnato per il Lecce: espulso anche Gaspar, che lascia i salentini in nove uomini negli ultimi minuti di gara.
Una partita segnata dagli episodi, che condanna il Lecce a una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico.