Ancora violenza tra giovanissimi: 15enne ferisce al volto 17enne Denunciato per lesioni personali aggravate

Da una lite per futili motivi è scaturita l'aggressione, a pugni e spintoni, che ha fatto finire in ospedale un 17enne, a Napoli. La Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato un 15enne per lesioni personali aggravate. L'episodio è avvenuto ieri sera. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono giunti all'ospedale dei Pellegrini per la segnalazione di un 17enne con delle ferite al volto. Il giovane, in via dei Carrozzieri a Monteoliveto era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che, a seguito di una lite, lo avevano aggredito. I poliziotti sono riusciti a risalire all'identità di uno degli aggressori, lo hanno rintracciato nella sua abitazione e lo hanno denunciato.