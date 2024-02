Sangiuliano "dribbla" la polemica sui manifesti di De Luca: non li ho visti Il ministro a Napoli: trovati i fondi per il recupero di Donnaregina

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è tornato in Campania. Questa mattina ha presenziato a "La Flagellazione di Cristo di Caravaggio" al museo Donnaregina di Napoli.

"È un'opera straordinaria sulla quale è stato già scritto e detto tantissimo, non tocca a me dare le coordinate scientifiche di questa opera fondamentale di Caravaggio. Messa in questo contesto assume un apprezzamento particolare, cioè si va a coniugare quest'opera immensa di Caravaggio e questo contesto di Donnaregina che è un contesto di altrettanto valore", le parole dell'esponente del Governo.

"Noi abbiamo individuato le risorse per intervenire anche sul complesso Donnaregina vecchia e fare anche lì un ripristino e farla tornare al suo antico splendore. Cultura e turismo sono due facce della stessa medaglia, sono un binomio inscindibile. Oggi il turismo non si accontenta più di essere il vecchio turismo stanziale degli anni '70 aumenta la domanda di turismo ma anche la domanda di cultura. Le persone che viaggiano a tutte le latitudini vogliono conoscere i luoghi, l'identità, la storia e quindi dobbiamo predisporci con iniziative come questa a raccogliere questa offerta offrendo ai turisti quello che è il valore della nostra storia", ha aggiunto il ministro.

Sangiuliano ha poi "dribblato" la polemica di questi giorni sui manifesti contro il Governo a firma della Regione Campania, con l'ennesimo scontro a distanza con Vincenzo De Luca. "Non li ho visti questi manifesti", la risposta ai giornalisti.

Il ministro della Cultura ha poi commentato così l'esito delle elezioni in Sardegna: "No, non credo che sia un campanello d'allarme ma io mi occupo di cultura".