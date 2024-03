Napoli, associazioni contro De Laurentiis: "No allo stadio a Bagnoli" Il laboratorio Politico Iskra: "Ricordiamo al sindaco gli impegni presi"

Le associazioni del laboratorio popolare hanno affidato ai social l'appello sull'ipotesi di un nuovo impianto sportivo del Napoli: "La dichiarazione del Presidente della SSC Napoli circa l'ipotesi di uno stadio a Bagnoli è una suggestione che secondo noi cela un altro aspetto: i desideri reconditi, di una parte dell’imprenditoria cittadina, di poter mettere le mani sull’ultimo pezzo di terreno libero della città. - ha sottolineato il Laboratorio Politico Iskra - E se l'ammuina, la provocazione di de Laurentiis vuole aumentare questi appetiti organizzando cordate, testando l'eventuale reazione dell'opinione pubblica, a lui diciamo che non resteremo a guardare. Bagnoli non sarà una Dubai con hotel a 5 Stelle e maxi yacht. E ricordiamo al sindaco gli impegni presi con il popolo di Bagnoli. Vogliamo la rimozione della colmata prevista dalla legge dello Stato e comunque non edificabile, vogliamo il mare fruibile, la spiaggia, il verde ed il parco urbano, vogliamo attività produttive sostenibili e clausole sociali per i disoccupati del territorio e vogliamo turismo sostenibile e non per i vostri affari che fanno andare alle stelle gli affitti già totalmente inaccessibili e fanno andare via gli abitanti".