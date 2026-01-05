Napoli: è arrivato il bollettino dell'infortunio di Neres

E' arrivato il bollettino medico della Ssc Napoli relativo alle condizioni di David Neres:
"David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Un trauma distorsivo dunque: da valutare di che entità, tuttavia, per stabilire quanto tempo il brasiliano dovrà restare ai box. Appare scontata la sua assenza nella gara casalinga contro il Verona, mentre se il trauma distorsivo si rivelasse di lieve entità, Neres potrebbe anche partire per la trasferta di Milano contro l'Inter