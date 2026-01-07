Marigliano: Strappano smartphone dalle mani di una 14enne e fuggono Carabinieri arrestano un uomo e una donna

Hanno strappato dalle mani di una 14enne lo smartphone e si allontanati verso la circumvesuviana. Ad agire due persone, un 41enne e una 24enne. Ad arrestarli i carabinieri di Marigliano.

I fatti

Siamo a Marigliano, è sera e una ragazza di 14 anni sta passeggiando quando due persone, un uomo e una donna, le si avvicinano. Il gesto è rapido. Lo smartphone che la ragazzina ha tra le mani viene strappato in pochi secondi. I due fuggono ma le urla vengono ascoltate dai carabinieri poco distanti.

L’uomo e la donna vengono raggiunti nei pressi della Circumvesuviana e arrestati. Lo smartphone viene restituito alla ragazza.



I due arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trasferiti in carcere. Devono rispondere di rapina impropria.