Napoli-Verona, McTominay: "Conte ci ha chiesto una cosa durante l'intervallo" "Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, ma non ci siamo riusciti"

Scott McTominay, premiato come MVP della sfida tra Napoli e Hellas Verona, ha analizzato la gara nel post-partita ai microfoni di DAZN. Il centrocampista ha rivelato le indicazioni ricevute da Antonio Conte durante l’intervallo: "Ci ha chiesto di essere più aggressivi e di portare più palloni in area per creare pericoli". L’ex Manchester United ha poi aggiunto: "Abbiamo cercato fino alla fine di conquistare la vittoria e non ci siamo riusciti, ma ci siamo andati davvero vicino".