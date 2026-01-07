Napoli, pari al Maradona con il Verona: Di Lorenzo evita il ko Gli scaligeri frenano la corsa della formazione allenata da Conte

Pareggio maturato al Maradona tra Napoli e Verona, con gli scaligeri che fermano la corsa degli azzurri. Gli ospiti danno vita a un ottimo primo tempo: prima passano in vantaggio dopo sedici minuti con Frese, poi Orban raddoppia al 27' grazie a un calcio di rigore. Nella ripresa, il Napoli cerca in tutti i modi di riaprire l'incontro, e ci riesce al 9' con una marcatura di McTominay che ha sfruttato un assist di Lang per gonfiare la rete alle spalle di Montipò. La squadra di Conte va altre due volte al gol con Hojlund e McTominay, ma entrambe le conclusioni vengono annullate per, rispettivamente, fallo di mano e fuorigioco. Nel finale, precisamente al minuto 37, capitan Di Lorenzo riesce a pareggiare i conti per il definitivo 2-2.

Napoli-Hellas Verona, il tabellino

NAPOLI (3-4-3): V. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo (c), Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Miguel Gutiérrez (55' Spinazzola); Elmas (62' Marianucci), Hojlund, Lang (76' Lucca). Allenatore: Conte.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò (c); Unai Nuñez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (78' V. Nelsson), C. Niasse (87' Serdar), Gagliardini, Bernede, Frese; Amin Sarr (64' Giovane), G. Orban (87' D. Mosquera). Allenatore: P. Zanetti.

GOL: 16' Frese, 28' G. Orban (R), 54' McTominay, 82' Di Lorenzo.