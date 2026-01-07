Napoli-Verona, Di Lorenzo soddisfatto a metà: "Volevamo vincerla" Le parole del capitano azzurro: "Archiviamo questo pari e pensiamo all'Inter"

Al termine del pareggio in rimonta del Napoli contro un Verona combattivo e mai arrendevole, in casa azzurra ha preso la parola il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ai microfoni di DAZN, il difensore ha commentato così la prestazione della squadra: "Siamo riusciti a recuperare due gol, ma il risultato non può soddisfarci perché puntavamo alla vittoria. Dobbiamo archiviare subito questa gara e concentrarci sulla prossima".

Di Lorenzo: "Segnare è sempre un'emozione". Poi punta l'Inter

Di Lorenzo ha poi parlato anche del suo gol: "Segnare è sempre una bella emozione, sono felice a livello personale, ma resta il rammarico per non aver conquistato i tre punti davanti ai nostri tifosi. La classifica è molto corta nelle zone alte e ogni punto pesa. È sicuramente meglio muovere la classifica che uscire sconfitti, ma ora ci aspetta una sfida importante: lo scontro diretto contro l’Inter a Milano".