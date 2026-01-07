Napoli-Verona, Milinkovic-Savic: "Rammarico per il pari. Ora testa all'Inter"

Il commento dell'estremo difensore azzurro

napoli verona milinkovic savic rammarico per il pari ora testa all inter
Napoli.  

Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha commentato la gara ai microfoni di DAZN, analizzando gli episodi chiave del match: "Abbiamo subito due gol evitabili, ma nel calcio può capitare, a volte entra in gioco anche un po’ di sfortuna. La cosa più importante è stata la reazione della squadra: ci siamo ripresi subito. Con un gruppo come il nostro è più facile reagire nel modo giusto", ha spiegato l’estremo difensore azzurro che ha poi guardato al prossimo impegno: "Andremo a Milano per giocarci la partita, sono convinto che saremo pronti".

Sull’esito finale, il portiere ha sottolineato: "C’è del rammarico per i due punti persi, inutile nasconderlo. Nel secondo tempo abbiamo reagito molto bene e avremmo potuto segnare anche il terzo gol. Considerando l’andamento della gara, però, anche questo punto può essere accettato".

Ultime Notizie