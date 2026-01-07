Napoli-Verona, Milinkovic-Savic: "Rammarico per il pari. Ora testa all'Inter" Il commento dell'estremo difensore azzurro

Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha commentato la gara ai microfoni di DAZN, analizzando gli episodi chiave del match: "Abbiamo subito due gol evitabili, ma nel calcio può capitare, a volte entra in gioco anche un po’ di sfortuna. La cosa più importante è stata la reazione della squadra: ci siamo ripresi subito. Con un gruppo come il nostro è più facile reagire nel modo giusto", ha spiegato l’estremo difensore azzurro che ha poi guardato al prossimo impegno: "Andremo a Milano per giocarci la partita, sono convinto che saremo pronti".

Sull’esito finale, il portiere ha sottolineato: "C’è del rammarico per i due punti persi, inutile nasconderlo. Nel secondo tempo abbiamo reagito molto bene e avremmo potuto segnare anche il terzo gol. Considerando l’andamento della gara, però, anche questo punto può essere accettato".